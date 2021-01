Dakar 2021, Carlos Sainz vince l’ultima frazione, Stephane Peterhansel è campione tra le auto! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Può iniziare la festa in casa Mini al termine della dodicesima ed ultima tappa della Dakar 2021. Lo spagnolo Carlos Sainz chiude in bellezza imponendosi negli ultimi chilometri in programma, mentre il francese Stéphane Peterhansel festeggia l’ottavo titolo in carriera tra le auto. A Jeddah, sede di arrivo e di partenza di una delle corse più spettacolari ed impegnative del mondo dei motori, il francese di casa Mini può finalmente festeggiare la 14^ vittoria overall se consideriamo le imprese tra le moto. La tappa ha avuto un solo padrone: Sainz. L’esperto pilota iberico, terzo al termine della Dakar con 01H 01? 57” di margine dal team-mate, ha controllato la tappa ed ha respinto nel finale un ipotetico recupero di Al-Attiyah, secondo con 02? 13” di ritardo. Terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Può iniziare la festa in casa Mini al termine della dodicesima ed ultima tappa della. Lo spagnolochiude in bellezza imponendosi negli ultimi chilometri in programma, mentre il francese Stéphanefesteggia l’ottavo titolo in carriera tra le auto. A Jeddah, sede di arrivo e di partenza di una delle corse più spettacolari ed impegnative del mondo dei motori, il francese di casa Mini può finalmente festeggiare la 14^ vittoria overall se consideriamo le imprese tra le moto. La tappa ha avuto un solo padrone:. L’esperto pilota iberico, terzo al termine dellacon 01H 01? 57” di margine dal team-mate, ha controllato la tappa ed ha respinto nel finale un ipotetico recupero di Al-Attiyah, secondo con 02? 13” di ritardo. Terzo ...

