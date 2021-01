Convocati Udinese per la Sampdoria: Gotti ritrova il suo attaccante (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luca Gotti può sorridere per un rientro fondamentale in attacco: ecco i calciatori a disposizione per la gara contro la Sampdoria Luca Gotti ha dirmato la lista dei Convocati per la gara contro la Sampdoria. Prima convocazione per Deulofeu nel 2021 che compone il terzetto in avanti con Lasagna e Nestorovski. La lista completa. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 ScuffetDIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 ZeegelaarCENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 38 MandragoraATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 30 Nestorovski Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lucapuò sorridere per un rientro fondamentale in attacco: ecco i calciatori a disposizione per la gara contro laLucaha dirmato la lista deiper la gara contro la. Prima convocazione per Deulofeu nel 2021 che compone il terzetto in avanti con Lasagna e Nestorovski. La lista completa. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 ScuffetDIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 ZeegelaarCENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 38 MandragoraATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 30 Nestorovski Leggi su Calcionews24.com

