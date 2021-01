Conte non molla. Parte la conta per il Conte Ter (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giornata politica passata si chiude alle 23.30 con la fine del Consiglio dei Ministri che approva lo scostamento di bilancio da 32 miliardi che servirà (se approvato alle camere) per l'ennesimo Decreto Ristori da destinare alle categorie più colpite dal punto di vista economico dalla pandemia. Ma di certo non è stato questo il punto centrale del lavoro di Conte e di tutti gli uomini della maggioranza. Perché è cominciata la conta, la caccia al «responsabile» o, per dirla in maniera elegante, al «costruttore». In poche parole si cerca soprattutto al Senato qualcuno che dall'opposizione possa sostituire i 18 senatori di Italia Viva. Altrimenti addio maggioranza e addio Conte. Ci sono già alcuni nomi certi. IL primo è quello di Riccardo Nencini, il senatore del Partito Socialista (si, esiste ancora)che ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giornata politica passata si chiude alle 23.30 con la fine del Consiglio dei Ministri che approva lo scostamento di bilancio da 32 miliardi che servirà (se approvato alle camere) per l'ennesimo Decreto Ristori da destinare alle categorie più colpite dal punto di vista economico dalla pandemia. Ma di certo non è stato questo il punto centrale del lavoro die di tutti gli uomini della maggioranza. Perché è cominciata la, la caccia al «responsabile» o, per dirla in maniera elegante, al «costruttore». In poche parole si cerca soprattutto al Senato qualcuno che dall'opposizione possa sostituire i 18 senatori di Italia Viva. Altrimenti addio maggioranza e addio. Ci sono già alcuni nomi certi. IL primo è quello di Riccardo Nencini, il senatore del Partito Socialista (si, esiste ancora)che ...

