Cisl Giovani: “Pioggia di fondi per i Forum ma Salerno è tagliata fuori dai contributi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ancora una beffa per i Giovani di Salerno. All’indomani della presentazione dei progetti approvati in merito al bando “Giovani in Comune”, promosso dalla Regione Campania, rivolto a tutti i Forum dei Giovani campani, Salerno si vede nuovamente esclusa per la mancanza della costituzione del suddetto organo Forum dei Giovani. Mai costituito nel capoluogo salernitano”. Così il presidente della Cisl Giovani provinciale, Luigi Bisogno, denuncia l’assenza di un Forum dei Giovani presso il Comune di Salerno. “Il Forum è la massima espressione istituzionale e democratica in materia di politiche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ancora una beffa per idi. All’indomani della presentazione dei progetti approvati in merito al bando “in Comune”, promosso dalla Regione Campania, rivolto a tutti ideicampani,si vede nuovamente esclusa per la mancanza della costituzione del suddetto organodei. Mai costituito nel capoluogo salernitano”. Così il presidente dellaprovinciale, Luigi Bisogno, denuncia l’assenza di undeipresso il Comune di. “Ilè la massima espressione istituzionale e democratica in materia di politiche ...

GianfrancoGasb1 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra insieme a @OnofrioRota alla presentazione del libro sulla Formazione 'Sindacalisti Fai: principi, attitudin… - islkotb : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra insieme a @OnofrioRota alla presentazione del libro sulla Formazione 'Sindacalisti Fai: principi, attitudin… - stefano_Cisl_FP : RT @nzingaretti: Massimo impegno per un #pattodilegislatura. Per il bene dell’Italia, per creare fiducia e dare certezze alle persone. Pe… - spaggiarialex : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra insieme a @OnofrioRota alla presentazione del libro sulla Formazione 'Sindacalisti Fai: principi, attitudin… - FaiTaranto : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra insieme a @OnofrioRota alla presentazione del libro sulla Formazione 'Sindacalisti Fai: principi, attitudin… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl Giovani Cisl Giovani: "Pioggia di fondi per i Forum ma Salerno è tagliata fuori dai contributi" anteprima24.it Intesa Sanpaolo: 3.500 assunzioni e 7.200 uscite volontarie

La prima banca italiana incrementa di altre mille unità il piano di ricambio generazionale accelerato dall'acquisizione di Ubi e concordato a settembre con i sindacati e alza da 5 mila a 7.200 unità i ...

Intesa Sanpaolo assumerà 3.500 persone, mille in più del previsto

La novità rispetto all'accordo del 29 settembre scorso, che prevedeva 2.500 assunzioni a fronte di 5mila uscite volontarie per pensionamento o fondo di solidarietà. Messina: "Diamo ulteriore impulso a ...

La prima banca italiana incrementa di altre mille unità il piano di ricambio generazionale accelerato dall'acquisizione di Ubi e concordato a settembre con i sindacati e alza da 5 mila a 7.200 unità i ...La novità rispetto all'accordo del 29 settembre scorso, che prevedeva 2.500 assunzioni a fronte di 5mila uscite volontarie per pensionamento o fondo di solidarietà. Messina: "Diamo ulteriore impulso a ...