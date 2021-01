Barbara D’Urso si lascia andare e fa commuovere il pubblico: “È morta così…”. (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come sempre Pomeriggio 5 è iniziato coi ringraziamenti di Barbara D’Urso al suo fedele pubblico, poi la linea agli inviati che si occupano di cronaca e attualità. Ma nel corso della puntata la conduttrice ha dato ampio spazio anche alla notizia della guarigione di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti. Una bellissima notizia: la 22enne ha combattuto in gran segreto contro il linfoma di Hodgkin e, dopo sei cicli di chemioterapia è uscita da quell’incubo. Nessuno sapeva che Teresa fosse malata. La notizia non era mai uscita finora perché, come spiega lei nel lungo post ricondiviso anche dal famoso papà, “faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine”. Ma per fortuna la figlia di Jova ha sconfitto il tumore del sistema linfatico che aveva iniziato ad attaccarla ad agosto del 2019 con un prurito alle gambe. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come sempre Pomeriggio 5 è iniziato coi ringraziamenti dial suo fedele, poi la linea agli inviati che si occupano di cronaca e attualità. Ma nel corso della puntata la conduttrice ha dato ampio spazio anche alla notizia della guarigione di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti. Una bellissima notizia: la 22enne ha combattuto in gran segreto contro il linfoma di Hodgkin e, dopo sei cicli di chemioterapia è uscita da quell’incubo. Nessuno sapeva che Teresa fosse malata. La notizia non era mai uscita finora perché, come spiega lei nel lungo post ricondiviso anche dal famoso papà, “faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine”. Ma per fortuna la figlia di Jova ha sconfitto il tumore del sistema linfatico che aveva iniziato ad attaccarla ad agosto del 2019 con un prurito alle gambe. (Continua ...

