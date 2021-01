Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) PARMA (ITALPRESS) – Al via “Infermieri, a viso aperto”, la campagna di sensibilizzazione che mette al centro la professione dell’infermiere con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli aspetti più umani, empatici e accoglienti di chi, ogni giorno, assiste milioni di persone: non eroi, ma professionisti.La mostra fotografica virtuale, “visitabile” sul sito www.Infermieriavisoaperto.it, è stata promossa e realizzata dal Gruppo Chiesi, con il patrocinio non oneroso della FNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.La firma autoriale sul progetto è quella di Settimio Benedusi, fotografo professionista che collabora con le principali case editrici e che rappresenta uno dei principali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) PARMA (ITALPRESS) – Al via “, a”, la campagna di sensibilizzazione che mette al centro la professione dell’infermiere con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli aspetti più umani, empatici e accoglienti di chi, ogni giorno, assiste milioni di persone: non eroi, ma professionisti.La, “visitabile” sul sito www..it, è stata promossa e realizzata dal Gruppo Chiesi, con il patrocinio non oneroso della FNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professionistiche.La firma autoriale sul progetto è quella di Settimio Benedusi, fotografo professionista che collabora con le principali case editrici e che rappresenta uno dei principali ...

nestquotidiano : Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto” - IlModeratoreWeb : Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto” - - MasterblogBo : PARMA (ITALPRESS) - Al via 'Infermieri, a viso aperto', la campagna di sensibilizzazione che mette al centro la pro… - Notiziedi_it : Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto” - Notiziedi_it : Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto” -

Ultime Notizie dalla rete : via mostra Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto” Corriere dell'Umbria Al via la mostra fotografica virtuale “Infermieri, a viso aperto”

PARMA (ITALPRESS) – Al via “Infermieri, a viso aperto”, la campagna di sensibilizzazione che mette al centro la professione dell’infermiere con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli aspetti più ...

"Affreschi Urbani" ha fatto il boom di visitatori

Quando la pandemia si arrende all’arte. Numeri eccezionali per la mostra "Affreschi Urbani", dedicata a Banksy, nonostante la coincidenza con il periodo delle restrizioni. Aperta il 19 giugno scorso a ...

PARMA (ITALPRESS) – Al via “Infermieri, a viso aperto”, la campagna di sensibilizzazione che mette al centro la professione dell’infermiere con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli aspetti più ...Quando la pandemia si arrende all’arte. Numeri eccezionali per la mostra "Affreschi Urbani", dedicata a Banksy, nonostante la coincidenza con il periodo delle restrizioni. Aperta il 19 giugno scorso a ...