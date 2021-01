White Noise: l’adattamento di Noah Baumbach del romanzo di Don DeLillo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Noah Baumbach adatterà per Netflix White Noise, il romanzo di più celebre di Don DeLillo. Nel cast Greta Gwerig e Adam Driver Gli adattamenti televisivi e cinematografici di romanzi e racconti sono ormai all’ordine del giorno. Secondo quanto riportato da The Film Stage, il prossimo sarà la trasposizione del celebre romanzo di Don DeLillo, Rumore Bianco (White Noise in lingua originale), che verrà distribuito da Netflix e sarà diretto da Noah Baumbach, già regista di Storia di un matrimonio per il servizio di streaming mondiale. Protagonisti del film saranno gli attori Greta Gwerig e Adam Driver, rispettivamente nei ruoli di Babette e Jack Gladney, due sposi che vivono a Blacksmith, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 gennaio 2021)adatterà per Netflix, ildi più celebre di Don. Nel cast Greta Gwerig e Adam Driver Gli adattamenti televisivi e cinematografici di romanzi e racconti sono ormai all’ordine del giorno. Secondo quanto riportato da The Film Stage, il prossimo sarà la trasposizione del celebredi Don, Rumore Bianco (in lingua originale), che verrà distribuito da Netflix e sarà diretto da, già regista di Storia di un matrimonio per il servizio di streaming mondiale. Protagonisti del film saranno gli attori Greta Gwerig e Adam Driver, rispettivamente nei ruoli di Babette e Jack Gladney, due sposi che vivono a Blacksmith, ...

