Ufficialità e primo allenamento, ora Strootman può esordire con il Genoa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalle 17 di oggi Kevin Strootman è ufficialmente un calciatore del Genoa, l’olandese ha iniziato la sua nuova avventura anche sul campo di Pegli. Non è stato il primo giorno… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalle 17 di oggi Kevinè ufficialmente un calciatore del, l’olandese ha iniziato la sua nuova avventura anche sul campo di Pegli. Non è stato ilgiorno… L'articolo proviene da MeteoWeek.

PerugiaViVa : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Perugia, primo contratto da professionista per Lunghi - NewsTuttoC : UFFICIALE - Perugia, primo contratto da professionista per Lunghi - firenzeviola_it : MALEH-ACF, Summit al cs ok: a giorni l'ufficialità - psb_original : Cessione del Pisa a Knaster verso la chiusura: l'ufficialità potrebbe giungere entro 15 giorni #SerieB - infoitsport : Mercato Serie B, Coulibaly primo colpo-Salernitana. Tutte le ufficialità – LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficialità primo Cosenza, ora è ufficiale: Luca Tremolada è il primo acquisto di gennaio Tifo Cosenza