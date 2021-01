Ufficiale | Lucas Piazon si trasferisce allo Sporting Braga

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Continuerà in Portogl’avventura di, ma non con la maglia del Rio Ave ma bensì con quella dello. Attraverso i propri canali ufficiali, ilha infatti annunciato il tesseramento di. Il brasiliano, passato anche in Italia con sporadiche presenze con la maglia del Chievo, è stato richiamato dal Chelsea che lo ha ceduto a titolo definitivo, con un contratto fino al 2025. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SC(@clubede) Foto: Chelsea sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.