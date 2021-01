Sassuolo, Carnevali: «Locatelli al City? A gennaio non parte nessuno» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla delle voci sull’interesse del Manchester City per Locatelli Manuel Locatelli è stato accostato alla Juventus ma nelle ultime ore sono rimbalzate voci di un interesse del Manchester City. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, non smentisce ai microfoni di Rai Sport. «E’ una buona cosa essere sulla bocca di tutti perché significa che stiamo facendo un lavoro positivo. Sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo perché a gennaio le opportunità per giocatori importanti non verranno prese in considerazione. Obiettivi? Vogliamo cercare di migliorarci, guardare di partita in partita e far meglio rispetto alla precedente. Sono tutte gare difficili, ma dobbiamo continuare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giovanni, amministratore delegato del, parla delle voci sull’interesse del ManchesterperManuelè stato accostato alla Juventus ma nelle ultime ore sono rimbalzate voci di un interesse del Manchester. Giovanni, ad del, non smentisce ai microfoni di Rai Sport. «E’ una buona cosa essere sulla bocca di tutti perché significa che stiamo facendo un lavoro positivo. Sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo perché ale opportunità per giocatori importanti non verranno prese in considerazione. Obiettivi? Vogliamo cercare di migliorarci, guardare di partita in partita e far meglio rispetto alla precedente. Sono tutte gare difficili, ma dobbiamo continuare ...

