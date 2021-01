Sant’Antonio Abate, storia del fuoco che non si spegneva mai (Di giovedì 14 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Visto l’avvicinarsi della sua festa abbiamo dedicato il racconto di oggi a Sant’Antonio Abate e alla tradizione dei falò che in quella giornata si accendono. Proprio in questo giorno si brucia tutto ciò che è vecchio per far posto al nuovo che sta arrivando nel segno e nella speranza di un ciclo che non finirà mai. Sant’Antonio Abate, l’inizio Ricordava che oggi il suo paese si sarebbe preparato al grande falò di Sant’Antonio Abate per inaugurare finalmente l’anno nuovo e liberarsi delle cose vecchie. Per Carlo Fratti c’era però qualcosa che già bruciava dentro e non riusciva a spegnersi da anni. Un fuoco dell’ira alimentato da facili guadagni e da un furtivo ed ingannevole amore che lo aveva diviso dalla famiglia. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Visto l’avvicinarsi della sua festa abbiamo dedicato il racconto di oggi ae alla tradizione dei falò che in quella giornata si accendono. Proprio in questo giorno si brucia tutto ciò che è vecchio per far posto al nuovo che sta arrivando nel segno e nella speranza di un ciclo che non finirà mai., l’inizio Ricordava che oggi il suo paese si sarebbe preparato al grande falò diper inaugurare finalmente l’anno nuovo e liberarsi delle cose vecchie. Per Carlo Fratti c’era però qualcosa che già bruciava dentro e non riusciva a spegnersi da anni. Undell’ira alimentato da facili guadagni e da un furtivo ed ingannevole amore che lo aveva diviso dalla famiglia. ...

AlboPopPatti : 14 Gennaio 2021 | LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA SANT'ANTONIO ABATE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI DANNE… - AlboPopPatti : 14 Gennaio 2021 | LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA SANT'ANTONIO ABATE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI DANNE… - ddojefrittur : RT @ScorpioAngel_: Giornata mondiale dell’arte del pizzaiuolo napoletano patrimonio mondiale riconosciuta dall Unesco E siccome coincide c… - Quot_Molise : Il Covid ferma anche la festa di Sant’Antonio Abate: in programma solo la celebrazione eucaristica |… - cremaonline : #Crema: #SanBernardino e #Vergonzana, nel fine settimana la festa di sant' #Antonio abate Clicca per i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Antonio Abate Da Faito a Sorrento, il clan Di Martino gestiva il traffico di droga: arrestati figlio e cognato del boss - Torna in cella Fabio Di Martino e con lui il cognato del capo della cosca IlCorrierino.com