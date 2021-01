Renzi protagonista, ministre solo comparse. Scrive Carone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine è successo. C’è chi ci sperava e chi invece lo dava per improbabile, eppure alla fine Matteo Renzi ha fatto Matteo Renzi. Ritirando le sue ministre, infatti, il leader di Italia Viva ha aperto la crisi e passato la palla a Conte. Da giorni le voci e le dichiarazioni si rincorrevano e, alla fine, la decisione di Renzi è stata confermata da una conferenza stampa che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri. Una conferenza che ha fatto discutere. Commentata in tempo reale su Twitter in piena logica second screen, la conferenza è stata sviscerata sotto diversi punti di vista: il modo di porsi dell’ex primo ministro, la natura delle critiche portate avanti verso i metodi comunicativi di Giuseppe Conte e, last but not least, il ruolo delle ministre in una conferenza stampa cruciale per il loro ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine è successo. C’è chi ci sperava e chi invece lo dava per improbabile, eppure alla fine Matteoha fatto Matteo. Ritirando le sue, infatti, il leader di Italia Viva ha aperto la crisi e passato la palla a Conte. Da giorni le voci e le dichiarazioni si rincorrevano e, alla fine, la decisione diè stata confermata da una conferenza stampa che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri. Una conferenza che ha fatto discutere. Commentata in tempo reale su Twitter in piena logica second screen, la conferenza è stata sviscerata sotto diversi punti di vista: il modo di porsi dell’ex primo ministro, la natura delle critiche portate avanti verso i metodi comunicativi di Giuseppe Conte e, last but not least, il ruolo dellein una conferenza stampa cruciale per il loro ...

MassimoPosa : @foa_u @PoliticaPerJedi ?????? ah si?!? Scusami, ma sono in quell’80% che nn crede ad una sola delle sue parole. L’adr… - MarchesaVonS : @piercamillo #Renzi non è Churchill ma un povero sfigato in cerca di qualche ora da protagonista. - Heraldoverona : Renzi è sempre #Renzi Nel bene o nel male vuole essere sempre lui il protagonista. A volte a ragione, altre no. Ma… - martaciccs : Quanto gli piace a Renzi essere protagonista... - dbenevolo78 : @luposilenzioso2 @nunziarusso4 Io odio Renzi a fama di protagonista come quelli che stanno al governo già -