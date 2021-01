Rai Scuola, la programmazione delle lezioni del 15 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rai Scuola – La Scuola in tv per la didattica a distanza. In un momento storico in cui lo studio, la conoscenza, il sapere e la cultura sono stati messi un po’ da parte a causa del Covid-19, ecco che si può tornare ad imparare e ad approfondire argomenti che magari ci hanno sempre incuriosito. La didattica a distanza (o DAD) sta suscitando molte polemiche. E allora ecco che la Scuola è approdata in tv sul Canale Rai 146 del digitale terrestre, con orari e materie che possono essere alla portata di tutti: dai più grandi ai più piccini. Attenzione: con questo contenuto non vogliamo scrivere che La Scuola in Tv che va in onda su Rai Scuola può e deve sostituire quello che è il reale metodo di insegnamento. Semplicemente, queste lezioni possono essere prese come approfondimento per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rai– Lain tv per la didattica a distanza. In un momento storico in cui lo studio, la conoscenza, il sapere e la cultura sono stati messi un po’ da parte a causa del Covid-19, ecco che si può tornare ad imparare e ad approfondire argomenti che magari ci hanno sempre incuriosito. La didattica a distanza (o DAD) sta suscitando molte polemiche. E allora ecco che laè approdata in tv sul Canale Rai 146 del digitale terrestre, con orari e materie che possono essere alla portata di tutti: dai più grandi ai più piccini. Attenzione: con questo contenuto non vogliamo scrivere che Lain Tv che va in onda su Raipuò e deve sostituire quello che è il reale metodo di insegnamento. Semplicemente, questepossono essere prese come approfondimento per ...

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Le lezioni di “La scuola in Tivù” – Su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Le lezioni di “La scuola in Tivù” – Su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay - gigicoz : RT @AzzolinaLucia: Dalle ore 15:00, alla Camera, risponderò alle domande dei colleghi deputati sul lavoro che stiamo svolgendo in questa fa… - arechi1300 : @matteorenzi In pratica parli come Trump. E agisci come Trump. Ora le reti Rai dicono fake. Nessuno è più credibi… - ADeborahF : RT @AzzolinaLucia: Dalle ore 15:00, alla Camera, risponderò alle domande dei colleghi deputati sul lavoro che stiamo svolgendo in questa fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Scuola "Progetto Scienza Newton" su Rai Scuola (canale 146) - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Un sopravvissuto di Varsavia op.46 di Arnold Schönberg

Un sopravvissuto di Varsavia op.46 di Arnold Schönberg: Oratorio per voce recitante, coro maschile e orchestra di Arnold Schönberg composto nel 1947 ...

Ogni uomo è una zolla di terra

Ogni uomo è una zolla di terra: Guardiamo la vita con lo stupore d’esser vivi in un universo fervente di vita.

Un sopravvissuto di Varsavia op.46 di Arnold Schönberg: Oratorio per voce recitante, coro maschile e orchestra di Arnold Schönberg composto nel 1947 ...Ogni uomo è una zolla di terra: Guardiamo la vita con lo stupore d’esser vivi in un universo fervente di vita.