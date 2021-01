Pato: “La Serie A mi manca. Impazzisco per Theo. Ibra un esempio. Mi piace la Fiorentina” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo essersi svincolato dal San Paolo questa estate, Alexandre Pato è alla ricerca di una nuova avventura. Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, si è lasciato andare in una intervista su diversi temi. Su un suo ritorno in Italia: “Sento dire che ci sono club in A interessati a me e ci tengo a dire che cerco un progetto che mi piaccia e non un contratto per il conto in banca. Penso di poterci ancora stare in Serie A, il mio fisico è a posto e la mia testa è diversa da quando mi avete conosciuto”. Su un ruolo da vice-Ibra: “Direi di sì, ma solo perchè mi basterebbero un paio di partite per convincere il mister. Magari potremmo giocare insieme. Ibra è un esempio, uno stimolo, se lui può fare quel che fa a 39 anni posso riuscirci anch’io a 31”. L’attaccante brasiliano ha poi affermato di andare ammirare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo essersi svincolato dal San Paolo questa estate, Alexandreè alla ricerca di una nuova avventura. Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, si è lasciato andare in una intervista su diversi temi. Su un suo ritorno in Italia: “Sento dire che ci sono club in A interessati a me e ci tengo a dire che cerco un progetto che mi piaccia e non un contratto per il conto in banca. Penso di poterci ancora stare inA, il mio fisico è a posto e la mia testa è diversa da quando mi avete conosciuto”. Su un ruolo da vice-: “Direi di sì, ma solo perchè mi basterebbero un paio di partite per convincere il mister. Magari potremmo giocare insieme.è un, uno stimolo, se lui può fare quel che fa a 39 anni posso riuscirci anch’io a 31”. L’attaccante brasiliano ha poi affermato di andare ammirare ...

