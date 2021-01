Napoli, Victor Osimhen ancora positivo al Coronavirus: continua l’isolamento per il numero 9. Il tweett del club partenopeo (Di giovedì 14 gennaio 2021) ancora brutte notizie per l'attaccante della Nazionale nigeriana, Victor Osimhen. Come ha comunicato il Napoli sui suoi canali social, il calciatore è risultato nuovamente positivo al Coronavirus. Il numero nove dovrà rimanere ancora in isolamento in attesa di effettuare nuovamente il test, nei prossimi giorni.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sscNapoli/status/1349764296247545860"“Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”. Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021)brutte notizie per l'attaccante della Nazionale nigeriana,. Come ha comunicato ilsui suoi canali social, il calciatore è risultato nuovamenteal. Ilnove dovrà rimanerein isolamento in attesa di effettuare nuovamente il test, nei prossimi giorni.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ssc/status/1349764296247545860"“Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore, ha dato come risultato esitoal Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”.

