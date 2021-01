‘Mina Settembre’ su Rai1 | al via la nuova fiction con Serena Rossi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Al via da domenica 17 gennaio. Tra i protagonisti oltre, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasottisarà protagonista nellain 6 puntate “Mina Settembre“, incentrata sul personaggio creato da Maurizio De Giovanni. La serie andrà in onda in prima serata sua partire da domenica 17 gennaio. “Empatia, fierezza, movimento: Mina è una donna moderna che non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E’ stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la sospensione per il Covid”, così ha spiegatonel corso della conferenza stampa di presentazione dellaRai. La serie diretta da Tiziana Aristarco, vede recitare accanto a, ...