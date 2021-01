Maggioranza Municipio VIII: no a bilancio comune, rispettare territorio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Nella seduta di ieri del Consiglio del Municipio Roma VIII e’ stato bocciato il bilancio 2021-2023 proposto dalla Giunta Raggi”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri municipali Mannarino, Marcucci, Spila e Campitiello. “Per amministrare un Municipio- spiegano- come il nostro gia’ non erano sufficienti le risorse che avevamo figuriamoci ora che c’e’ stato presentato un previsionale con decurtazioni fino al 90%.” “Tagli che hanno riguardato ad esempio l’azzeramento dei fondi destinati alla cultura, alla manutenzione stradale, alla manutenzione degli edifici scolastici al verde pubblico ed ai servizi sociali.” “Con estrema serieta’ come Maggioranza del Municipio abbiamo richiesto il ripristino delle voci di bilancio tagliate e un incremento dei fondi relativi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Nella seduta di ieri del Consiglio delRomae’ stato bocciato il2021-2023 proposto dalla Giunta Raggi”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri municipali Mannarino, Marcucci, Spila e Campitiello. “Per amministrare un- spiegano- come il nostro gia’ non erano sufficienti le risorse che avevamo figuriamoci ora che c’e’ stato presentato un previsionale con decurtazioni fino al 90%.” “Tagli che hanno riguardato ad esempio l’azzeramento dei fondi destinati alla cultura, alla manutenzione stradale, alla manutenzione degli edifici scolastici al verde pubblico ed ai servizi sociali.” “Con estrema serieta’ comedelabbiamo richiesto il ripristino delle voci ditagliate e un incremento dei fondi relativi ...

Avezzano. E’ stato approvato, senza nessun voto contrario, il progetto “Far ripartire Avezzano, programma di mandato 2020-2025”. Gli unici due consiglieri di minoranza presenti, rimasti in aula, Iride ...

Coriano, è scontro tra maggioranza e opposizione sulla gestione dell'emergenza in Comune

Non ci sta la sindaca di Coriano Domenica Spinelli ad ascoltare le critiche della minoranza senza rispondere e difendere l'operato di dirigenti e dipendenti che «senza mai perdersi d’animo hanno reagi ...

