Governo Conte appeso a un filo Per Patuanelli questa “crisi è più assurda di quella del Papeete”

"Appena due giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato il più grande piano d'investimenti della storia. È un risultato frutto dei sacrifici degli italiani, un ammontare di risorse che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Governo hanno saputo ottenere con una lunga opera di mediazione politica a Bruxelles e con una credibilità internazionale ritagliata sul campo. Oggi dovremmo parlare di questo, invece siamo avvitati attorno a una crisi politica che per assurdità, negligenza e irresponsabilità, supera persino quella del Papeete". Così, in un post su Facebook, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. "In questi giorni abbiamo davvero sentito di tutto, e penso che la sensazione sia comune: sconcerto. Verso parte di una classe dirigente che non riesce a ...

