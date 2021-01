Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Messina, tre arresti (Di giovedì 14 gennaio 2021) PALERMO – Tre arresti e due sequestri sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Messina per l’esplosione di uno stabilimento industriale per lo stoccaggio e la lavorazione di fuochi d’artificio che il 20 novembre del 2019, a Barcellona Pozzo di Gotto, causò la morte di cinque persone. Ai domiciliari per ordine del gip di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha accolto le richieste dei pm, e’ finito Vito Costa, di 73 anni, titolare della ditta produttrice di giochi d’artificio ‘Costa Vito e figli’, che nello scoppio perse la moglie. Analoga misura per il 65enne Corrado Bagnato e il figlio, di 38 anni, Antonino Bagnato: questi ultimi sono responsabili della ditta ‘Bottega del ferro’ di Barcellona Pozzo di Gotto. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) PALERMO – Tre arresti e due sequestri sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Messina per l’esplosione di uno stabilimento industriale per lo stoccaggio e la lavorazione di fuochi d’artificio che il 20 novembre del 2019, a Barcellona Pozzo di Gotto, causò la morte di cinque persone. Ai domiciliari per ordine del gip di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha accolto le richieste dei pm, e’ finito Vito Costa, di 73 anni, titolare della ditta produttrice di giochi d’artificio ‘Costa Vito e figli’, che nello scoppio perse la moglie. Analoga misura per il 65enne Corrado Bagnato e il figlio, di 38 anni, Antonino Bagnato: questi ultimi sono responsabili della ditta ‘Bottega del ferro’ di Barcellona Pozzo di Gotto.

MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - TgrAltoAdige : Ferita in un'#esplosione una donna di 77 anni che aveva acceso il fornello del gas in cucina nella sua casa di… - SpagnaInItalia : ?? 2/3 Più di 1000km di sentieri si addentrano nella #dehesa, una fitta vegetazione di alberi come querce da sugher… - canalesicilia : Barcellona - Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio, tre arresti e sequestrate due aziende -… - __Jarl : @OfficialDuivel Il difensore possono pure non farlo, non l'ho mai considerato una necessità (soprattutto dopo l'esp… -