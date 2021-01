Chievo | Aglietti in conferenza | “Vogliamo vincere con l’Entella“

PantheonVerona : Torna in campo il Chievo domani sera alle 19 contro la Virtus Entella. A disposizione di Aglietti quasi tutta la ro… - TUTTOB1 : Il Secolo XIX: 'Entella contro il passato: domani la sfida al Chievo di Aglietti' - TuttoEntella : Il Secolo XIX-Levante: 'L'#Entella gioca contro il suo passato, domani la sfida al Chievo di Aglietti' #TuttoEntella - psb_original : Chievo, Aglietti: 'Ci aspetta un tour de force importante, c'è bisogno di tutti' #SerieB - lucainge_tweet : Riparte il campionato: l’Entella fa visita al Chievo dell’ex Aglietti -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Aglietti

Dopo alcuni giorni di sosta, torna in campo il Chievo domani sera contro la Virtus Entella. A disposizione di Aglietti quasi tutta la rosa.Riprende il campionato del Chievo Verona. Dopo la sosta di una settimana, i gialloblù scenderanno in campo al Bentegodi per la prima gara casalinga del 2021. L'avversario del Chievo nell'anticipo sera ...