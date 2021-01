Centinaia di bare ammassate: la tragedia del Covid in Sassonia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Famosa per la porcellana e l’architettura gotica, oggi Meissen, città della Sassonia a pochi chilometri da Dresda, ha cambiato volto. Le vie del centro sono spettrali, i negozi di piatti e vasellame sono vuoti, così come i bar e i ristoranti. Nel forno crematorio diretto da Joerg Schaldach, invece, ogni giorno arrivano decine di bare. Lunedì InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 14 gennaio 2021) Famosa per la porcellana e l’architettura gotica, oggi Meissen, città dellaa pochi chilometri da Dresda, ha cambiato volto. Le vie del centro sono spettrali, i negozi di piatti e vasellame sono vuoti, così come i bar e i ristoranti. Nel forno crematorio diretto da Joerg Schaldach, invece, ogni giorno arrivano decine di. Lunedì InsideOver.

È un inverno tremendo quello che sta passando la Germania a causa del boom di vittime da coronavirus registrate in tutto il Paese. Nel giorno in cui il Robert Koch Institut ha registrato un nuovo reco ...

Cimiteri romani al collasso, settimane di attesa per una cremazione

Ieri il servizio di Report. Intanto la Lega presenta un'interrogazione al ministro Speranza sulla gestione Raggi ...

