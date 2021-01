Australian Open 2021 | ufficiale l’assenza di Andy Murray dopo la positività

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ora ènon parteciperà agli. Il tennista britannico è stato trovato positivo quest’oggi al coronavirus, e non riuscirà a partire per Melbourne a causa dell’arrivo del virus, che gli impedirebbe di andare in tempo in Australia per osservare le due settimane di quarantena. A dare l’annunciosono proprio i media dello slam down under con una breve nota. Wishing you all the best with your recovery @pic.twitter.com/SRMQeuIxLp — #Aus(@) January 14,SportFace.

LiaCapizzi : Nata con una malformazione (4 dita per mano, 3 nel piede dx), l'infanzia trascorsa in ospedale. I medici: impossibi… - sportface2016 : #AusOpen - Ora è ufficiale: Andy #Murray salta il torneo - infoitsport : Chi è Francesca Jones? La tennista britannica con 8 dita che giocherà gli Australian Open - infoitsport : Tennis. L'impresa di Fran Jones, quattro dita per mano, si qualifica agli Australian Open - infoitsport : Murray positivo al Covid: i suoi Australian Open appesi a un filo -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Britain's former world number one Andy Murray tested positive for the novel coronavirus recently and his participation in next month's Australian Open is in doubt, local media reported on Thursday.The 33-year-old Murray, who is self-isolating and in good health, was awarded a wildcard to play in the main draw of the year’s first Grand Slam in Melbourne and still hopes to compete at the tourname ...