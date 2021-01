A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Per coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale, sarà temporaneamente sospeso il tirocinio professionalizzante”: è questo il succo della lettera che hanno ricevuto i 240 iscritti al corso triennale di scienze infermieristiche dell’università Cattolica collegato alla fondazione Poliambulanza di Brescia. Lo riporta il Giornale di Brescia. “Una decisione - spiega nella lettera la responsabile del corso Letizia Bazoli - presa per tutelare quelle persone che non possono essere sottoposte ai vaccini anticovid”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Per coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale, sarà temporaneamente sospeso ilprofessionalizzante”: è questo il succo della lettera che hanno ricevuto i 240 iscritti al corso triennale di scienzestiche dell’università Cattolica collegato alla fondazione Poliambulanza di. Lo riporta il Giornale di. “Una decisione - spiega nella lettera la responsabile del corso Letizia Bazoli - presa per tutelare quelle persone che non possono essere sottoposte ai vaccini anticovid”.

La decisione è stata comunicata ai 240 iscritti al corso triennale di scienze infermieristiche dell’università Cattolica collegato alla fondazione Poliambulanza ...

