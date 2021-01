Walter Albini | chi era lo stilista L' assistente | Non è vero che è morto di AIDS Made in Italy

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)in, chi era, lovisionario inventore del pret-a-porter italiano: la storicadichiara, "tutti pensano siadima non è".

Ultime Notizie dalla rete : Walter Albini

Donna Fanpage

Made in Italy, chi era Walter Albini, lo stilista inventore del pret-a-porter italiano: l'assistente dichiara, "tutti pensano sia morto di AIDS ma non è vero".Inventò il total look disegnato da un solo stilista dalla testa ai piedi, gli abiti unisex e il pret-à-porter: nonostante ciò Walter Albini morì ...