Vaccini Covid, lo scienziato che chiede i “dati grezzi” ma criticava i test da mesi. Ecco le sue domande su Pfizer e Moderna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chiariamolo subito: Peter Doshi non è un NoVax. Professore di ricerca sui servizi sanitari farmaceutici dell’Università del Maryland è semplicemente uno scettico. Ma lo è stato fin dall’inizio dei test sui Vaccini anti-Covid, criticando protocolli e dichiarazioni da parte delle aziende e firmando anche un articolo sul New York Times. Ora allo scienziato non bastano due paper, 400 pagine zeppe di dati e le relazioni inviate alla Food and drug administration (FDA), l’agenzia americana che regolamenta i farmaci, per convincersi che gli innovativi Vaccini anti-Covid, quello di Pfizer-BioNTech e quello di Moderna, siano la soluzione a questa pandemia. Doshi vuole maggiori dettagli e soprattutto i dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chiariamolo subito: Peter Doshi non è un NoVax. Professore di ricerca sui servizi sanitari farmaceutici dell’Università del Maryland è semplicemente uno scettico. Ma lo è stato fin dall’inizio deisuianti-, criticando protocolli e dichiarazioni da parte delle aziende e firmando anche un articolo sul New York Times. Ora allonon bastano due paper, 400 pagine zeppe die le relazioni inviate alla Food and drug administration (FDA), l’agenzia americana che regolamenta i farmaci, per convincersi che gli innovativianti-, quello di-BioNTech e quello di, siano la soluzione a questa pandemia. Doshi vuole maggiori dettagli e soprattutto i...

