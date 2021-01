Supercoppa: il Napoli sarà regolarmente in campo contro la Juventus (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli sarà regolarmente in campo, per la finale di Supercoppa contro la Juventus mercoledì prossimo a Reggio Emilia. Inizialmente, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva proposto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilin, per la finale dilamercoledì prossimo a Reggio Emilia. Inizialmente, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, aveva proposto ...

sscnapoli : ?? | Il Napoli giocherà regolarmente la Supercoppa mercoledì 20 gennaio ?? - capuanogio : Il #Napoli in un comunicato conferma che “parteciperà” alla #Supercoppa #JuveNapoli nella data del 20 gennaio pur a… - tuttosport : #Napoli , #DeLaurentiis aveva chiesto il rinvio della #Supercoppa : istanza non accolta ?? - Gian19721 : C'è da aggiungere altro sul comportamento del Napoli? Non credo ormai di commenta da solo. #Supercoppa - ragamansu : @Carloalvino Mo chiederanno di spostare la finale di Supercoppa perché l'infermiera del Napoli è piena?? -