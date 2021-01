Stasera tutto è possibile: Rai2 incassa il record di ascolti ma cambia giorno di programmazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ottimi ascolti per la prima puntata di Stasera tutto è possibile, giunto alla sesta edizione, anche se Rai2 ha già annunciato, per le prossime settimane, il cambio di programmazione. Grande successo di ascolti per la puntata d'esordio della sesta stagione di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai2 ieri sera in prima serata: per il comedy show condotto da Stefano De Martino è stato il miglior debutto di sempre e quasi il miglior risultato sia in termini di ascolto che di share di tutte le sei edizioni, secondo solo alla finale della prima edizione nel 2015. La puntata di ieri ha infatti tenuto davanti al televisore circa 2.540.187 di telespettatori, registrando il 12,1% di share e picchi oltre il 15%. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ottimiper la prima puntata di, giunto alla sesta edizione, anche seha già annunciato, per le prossime settimane, il cambio di. Grande successo diper la puntata d'esordio della sesta stagione di, in onda suieri sera in prima serata: per il comedy show condotto da Stefano De Martino è stato il miglior debutto di sempre e quasi il miglior risultato sia in termini di ascolto che di share di tutte le sei edizioni, secondo solo alla finale della prima edizione nel 2015. La puntata di ieri ha infatti tenuto davanti al televisore circa 2.540.187 di telespettatori, registrando il 12,1% di share e picchi oltre il 15%. ...

SerieA : Si inizia stasera con @acmilan - @TorinoFC_1906. Ecco tutto il programma degli ottavi di finale di #CoppaItalia - ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - infoitcultura : Stasera tutto è possibile, la nuova edizione è un successo: è il miglior esordio di sempre - infoitcultura : Ascolti tv | Stasera tutto è possibile torna e fa il botto | boom per De Martino - A_mara__ : RT @ToniaPeluso: Io amo che Stasera tutto è possibile viene riassunto qui in Step perché è da ieri che leggo Step ovunque e penso sempre a… -