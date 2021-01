Sopravvissuto - The Martian: Ridley Scott vietò a Matt Damon di perdere peso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ridley Scott vietò a Matt Damon di perdere peso in vista delle riprese di Sopravvissuto - The Martian a causa di una brutta esperienza passata. Matt Damon era disposto a perdere un'enorme quantità di peso per una delle sequenze finali di Sopravvissuto - The Martian ma il regista della pellicola, Ridley Scott, che conosceva bene la carriera e la vita dell'attore, glielo proibì. Damon l'aveva già fatto una volta nel 1996, preparandosi per le riprese de Il coraggio della verità, e Ridley sapeva che questo aveva seriamente compromesso la sua salute e che l'attore fu ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021)diin vista delle riprese di- Thea causa di una brutta esperienza passata.era disposto aun'enorme quantità diper una delle sequenze finali di- Thema il regista della pellicola,, che conosceva bene la carriera e la vita dell'attore, glielo proibì.l'aveva già fatto una volta nel 1996, preparandosi per le riprese de Il coraggio della verità, esapeva che questo aveva seriamente compromesso la sua salute e che l'attore fu ...

lastknight : Il prossimo servizio di cui non avete mai sentito parlare dopo #Parler sarà #Gab. Con la differenza che 'tirare giù… - Noovyis : (Sopravvissuto - The Martian, stasera su Italia 1 il film con Matt Damon diretto da Ridley Scott) Playhitmusic - - Mauxa : Stasera su Italia 1 #Sopravvissuto - The Martian, Matt Damon colonizza il Pianeta Rosso - zazoomblog : Sopravvissuto - The Martian stasera su Italia 1 il film con Matt Damon diretto da Ridley Scott - #Sopravvissuto… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: 1 #GoldenGlobe e 7 candidature agli #Oscar 2016 per Sopravvissuto #TheMartian, il film con #MattDamon diretto da #Ridle… -