Qualificazioni Australian Open femminile 2021: tutte le azzurre qualificate (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto hanno ottenuto l’accesso al main draw degli Australian Open 2021. Le azzurre raggiungono dunque Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, per un tabellone principale che rappresenta grandi chance per la specialista sul rosso e la giovane speranza del tennis nostrano. Errani avrà la possibilità di dimostrare di saper risorgere dalle proprie ceneri, cercando di trovare la miglior parte di se stessa. Cocciaretto potrà palesare i propri miglioramenti, tecnici e tattici, in vista di una possibile crescita esponenziale. ENTRY LIST Australian Open femminile 2021 ENTRY LIST Australian Open MASCHILE 2021 MONTEPREMI QUALI Australian ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto hanno ottenuto l’accesso al main draw degli. Leraggiungono dunque Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, per un tabellone principale che rappresenta grandi chance per la specialista sul rosso e la giovane speranza del tennis nostrano. Errani avrà la possibilità di dimostrare di saper risorgere dalle proprie ceneri, cercando di trovare la miglior parte di se stessa. Cocciaretto potrà palesare i propri miglioramenti, tecnici e tattici, in vista di una possibile crescita esponenziale. ENTRY LISTENTRY LISTMASCHILEMONTEPREMI QUALI...

sportface2016 : #Tennis #AustralianOpen Anche Elisabetta #Cocciaretto conquista il pass per il tabellone principale - TweetNotizie : Australian Open: Errani e Cocciaretto nel main draw - OA_Sport : Tennis: anche Elisabetta Cocciaretto entra nel tabellone principale degli Australian Open 2021, riuscendoci per il… - ElBuffi82 : RT @gippu1: Poche ore fa, da numero 241 del mondo, ha battuto 6-0 6-1 la cinese Jiajing Lu e ha superato le qualificazioni per gli Australi… - gippu1 : Poche ore fa, da numero 241 del mondo, ha battuto 6-0 6-1 la cinese Jiajing Lu e ha superato le qualificazioni per… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Australian Qualificazioni Australian Open: Kudla positivo durante il match. Vince e poi viene estromesso La Gazzetta dello Sport Qualificazioni Australian Open femminile 2021: tutte le azzurre qualificate

Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto hanno ottenuto l'accesso al main draw degli Australian Open 2021. Le azzurre raggiungono dunque Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, per un tabellon ...

Australian Open, Sara Errani supera le qualificazioni

Sara Errani supera il secondo turno delle qualificazioni femminili del primo Slam del 2021, gli Australian Open , che quest’anno si stanno disputando, per la ...

Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto hanno ottenuto l'accesso al main draw degli Australian Open 2021. Le azzurre raggiungono dunque Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, per un tabellon ...Sara Errani supera il secondo turno delle qualificazioni femminili del primo Slam del 2021, gli Australian Open , che quest’anno si stanno disputando, per la ...