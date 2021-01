Pozzuoli | sgomberati due edifici sul lungomare | rilevati potenziali cedimenti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nella serata di ieri, suldi, sono statiin via precauzionale duea causa di. Lo sgombero di 16 famiglie residenti è avvenuto su disposizione del sindaco Vincenzo Figliola e l’amministrazione comunale ha trovato loro sistemazione in strutture alberghiere0. I Vigili del Fuoco erano già presenti sul posto dal pomeriggio proprio a causa dei rilevamenti dilungo le pareti e nel punto in cui combaciano gli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Mattino

