Orietta Berti, non c'è pace per la cantante: la brutta notizia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Orietta Berti è in via di guarigione dal Covid-19 e si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2021. La cantante si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni. La notizia della sua positività al Coronavirus aveva fatto preoccupare i suoi tantissimi fan. Per fortuna sembra che il peggio sia passato, attualmente il tampone risulterebbe negativo, e anche il marito Osvaldo si starebbe riprendendo. Le condizioni di salute di Orietta Berti. Orietta Berti ha spiegato che il suo tampone risulta ormai negativo e anche il marito Osvaldo non è più in quarantena. Tuttavia, la cantante sta ancora facendo i conti con sintomi come tosse e stanchezza: "Io mi sto riprendendo, il tampone è negativo.

