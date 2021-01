(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una giornata che non dimenticherà mai. Armstrong Oko-, 18enne del, ha fatto il proprio debutto con la squadra nel massimo campionato scozzese. Entrato al 61esimo di gioco della sfida contro l'Hibernian, il giovane è stato protagonista non solo sul terreno durante la partita ma anche sui social. Il motivo?incon lecon le quali si ascolta la musica. Anche se in questo caso esiste una spiegazione diversa...Armstrong Oko-e lecaption id="attachment 1079117" align="alignnone" width="602" Oko-(Screenshot twitter)/captionIl giocatore, probabilmente molto concentrato,per mettere piede sul prato con ancora addosso gli auricolari wireless. Un fatto che non è ...

ItaSportPress : Oko-Flex, esordio speciale col Celtic: stava entrando in campo con le cuffiette ma il motivo... -… - Noovyis : (Celtic, Oko-Flex esordisce con le cuffiette addosso) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Oko Flex

Goal.com

Flex ha festeggiato il suo debutto con il Celtic. In molti hanno notato che aveva le cuffiette prima di entrare in campo.Episodio curioso in Scozia in occasione del match tra l’Hibernian e il Celtic. Il giovane attaccante ospite Oko-Flex stava per entrare in campo con gli auricolari bluetooth. Solo all’ultimo secondo il ...