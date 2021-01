Oggi sono 8.439 i vaccinati contro il Covid-19 in Piemonte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) TORINO sono 8.439 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid comunicate Oggi, mercoledì 13 gennaio, all'Unità di crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). Dall'... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 13 gennaio 2021) TORINO8.439 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccinoilcomunicate, mercoledì 13 gennaio, all'Unità di crisi della Regione(dato delle ore 18). Dall'...

GassmanGassmann : Le poltrone, parlano di poltrone, ora, in questa catastrofe, parlano di poltrone... che se uno la racconta ,non ci… - TeresaBellanova : Siamo dei piantagrane per aver detto cose che oggi sono condivise da tutti quelli che in questi mesi hanno continua… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI Renzi apre la crisi, ma le due ministre sono ancora lì [LEGGI - Giuly_viola84 : @fcasini29 Ti capisco...Anche io non ne parlavo piu' ma oggi non sono riuscita a stare zitta. Io penso che con oggi… - IsabellaDeDona3 : RT @valemazzei: Oggi non mi sono allenato con la chitarra mi sento un fallimento -