Napoli-Empoli 3-2: Gattuso aspetta Roma o Spezia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli va avanti ma non convince. La Coppa Italia regala a Gattuso la vittoria con l'Empoli e la sfida ai quarti di finale contro Roma o Spezia fra due settimane, ma non la sensazione di una ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilva avanti ma non convince. La Coppa Italia regala ala vittoria con l'e la sfida ai quarti di finale controfra due settimane, ma non la sensazione di una ...

