Miriam Leone pronta a sedurre il 2021

C'è una luce speciale in Miriam Leone: è quella dei suoi occhi, così pieni di passione ogni volta che si trova su un set o sale su un palco. Lo si è notato anche a Capodanno quando ha co-condotto Danza con me insieme ai colleghi Francesco Montanari e Stefano Fresi, rivelandosi semplicemente perfetta accanto a Roberto Bolle, anche quando ha ballato con lui sulle note di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor, mandando in visibilio il pubblico a casa. D'altra parte non è un mistero che gli italiani abbiano un debole per lei e non si parla solo degli uomini, irrimediabilmente attratti dalla sua raffinata bellezza, ma anche delle donne che la considerano icona di stile. Ne ha decisamente fatta di strada l'ex studentessa di Lettere e Filosofia diventata Miss Italia nel 2008, aggiudicandosi anche la fascia di Miss Cinema con tanto di borsa studio ...

