Massimo Galli | “Come a marzo | non se ne può più”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le parole dell’infettivologo a Rai Tre e in una intervista a “La Stampa” Sono parole di preoccupazione ma anche di stanchezza quelle pronunciate del professora “Cartabianca” nella serata del 12 gennaio. L’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano prima sbotta in diretta con Bianca Berlinguer per il ritardo nel collegamento a causa dell’intervento di Matteo Renzi e poi lancia l’ennesimo grido d’allarme. Leggi anche: Dpcm: cosa prevede il nuovo decreto In Italia il numero dei decessi, purtroppo non diminuisce e anche i contagi non sembrano placarsi: la preoccupazione maggiore e che presto il nostro paese venga travolto da una nuova ondata. Preoccupazione esternata con maggiore forza anche tramite un’intervista, uscita oggi 13 gennaio, sulle pagine de “La Stampa”. Il numero dei ricoveri è simile (si riferisce a, ...