Kevin Strootman al Genoa/ Calciomercato, l'olandese: "Contento di tornare in Italia" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Kevin Strootman al Genoa: Calciomercato, l'olandese torna in Italia con la formula del prestito dal Marsiglia. L'ex Roma: "Felice di essere qui". Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)al, l'torna incon la formula del prestito dal Marsiglia. L'ex Roma: "Felice di essere qui".

