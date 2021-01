Il Presidente del Consiglio | Giuseppe Conte | incontra operai Whirpool a Palazzo Chigi

lucianonobili : “Non credo che le persone accetteranno una crisi mentre il Covid uccide” dice Conte. Caro Presidente, se il Covid u… - carlaruocco1 : L'affetto nei confronti del presidente #Conte, assieme alla fiducia degli italiani sempre alta, sono già un messagg… - gualtierieurope : Abbiamo consegnato al Presidente @GiuseppeConteIT la nuova bozza del #RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono espost… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CIRCONVALLAZIONI TRENTO E ROVERETO: « I PROGETTI QUESTA NOTTE SONO STATI APPROVATI NEL… - GIm64653286 : RT @marioerdrago: Dato che la scusa per ingoiare l'ok alla riforma del MES era che bisognava evitare una crisi di governo, ora che la crisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente del

La Gazzetta del Mezzogiorno

Avellino – E’ stato istituito, in via sperimentale per la durata di un anno, lo Sportello di Ascolto per i dipendenti della Provincia di Avellino. Con proprio provvedimento, il presidente Domenico Bia ...L’Emilia-Romagna fa il bis con Imola e si prepara ad essere di nuovo protagonista del calendario internazionale della Formula Uno. Nel fine settimana del 16-18 aprile prossimi si correrà all’Autodromo ...