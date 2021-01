GF Vip 5, scoppia la passione tra Mario Ermito e Giacomo Urtis: l’attore a casa del chirurgo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 sarebbe scattata la scintilla tra Giacomo Urtis e Mario Ermito. Sarebbero proprio l’attore pugliese e il chirurgo plastico i due gieffini che avrebbero cominciato una relazione quando erano ancora nel reality show, dove pare che la notte Ermito si infilasse nel letto di Urtis. La conferma arriva da Deianira Marzano, che stamattina ha parlato del gossip rivelato ieri a Mattino 5 (quello di due gieffini insospettabili tra cui sarebbe scoppiata la passione) affermando che si tratterebbe proprio di Giacomo e Mario. Al GF Vip 5 effusioni notturne tra Giacomo Urtis e Mario ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nelladel Grande Fratello Vip 5 sarebbe scattata la scintilla tra. Sarebbero propriopugliese e ilplastico i due gieffini che avrebbero cominciato una relazione quando erano ancora nel reality show, dove pare che la nottesi infilasse nel letto di. La conferma arriva da Deianira Marzano, che stamattina ha parlato del gossip rivelato ieri a Mattino 5 (quello di due gieffini insospettabili tra cui sarebbeta la) affermando che si tratterebbe proprio di. Al GF Vip 5 effusioni notturne tra...

infoitsalute : GF Vip, scoppia la passione tra due ex coinquilini: lo scoop a Mattino 5 - FilmNewsItaly : “Grande Fratello Vip”: scoppia la passione tra Guenda Goria e Filippo Nardi? - trashtvstellare : Grande Fratello Vip: dopo lo sfogo di Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti scoppia a piangere (VIDEO) #GFVIP… - infoitcultura : Gf Vip, Maria Teresa Ruta ha una crisi di nervi. Urla e scoppia a piangere in piscina - zazoomblog : GF Vip scoppia la passione tra due ex coinquilini: lo scoop a Mattino 5 - #scoppia #passione #coinquilini: -