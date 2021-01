Galli: “Stiamo tornando come a marzo”/ “Serve lockdown per vaccinazione di massa” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sono prospettive rosee quelle dell'infettivologo del Sacco, Massimo Galli, secondo cui l'Italia starebbe ripiombando nella stessa situazione di marzo Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sono prospettive rosee quelle dell'infettivologo del Sacco, Massimo, secondo cui l'Italia starebbe ripiombando nella stessa situazione di

repubblica : Galli:'Troppe libertà, ora stiamo pagando gli errori di Natale' - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Coronavirus, Galli: “Situazione come a marzo, disastrosa, stiamo - SostienePereir5 : @mgabrielladavid Io l’ho scritto ieri. Sono contento che lo abbia detto una persona autorevole come il Prof. Galli.… - frido1962 : RT @rivalta_danilo: Certo se facciamo gestire le scuole da un epidemiologo stiamo a posto . Troppi #Galli in un pollaio . - AnnaOrr15 : @Cartabiancarai3 @RaiTre Certo che far aspettare prof.Galli tutto quel tempo per dare voce a Renzi è da geni.È graz… -