De Zerbi e Marino pre Sassuolo-SPAL

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giovedì 14 gennaio 2021 alle 17.30 al Mapei Stadium ilospiterà lanella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Roberto Dee Pasqualesono intervenuti in conferenza stampa pre. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto De? Il tecnico delDein conferenza stampa preha commentato la sfida contro la Juventus: “Ci lascia consapevolezza, l’essere bruciati dall’aver commesso tanti errori, abbiamo subito il gol del 2-1, quello determinante, da una leggerezza, ma ci dice anche che ce la possiamo giocare con tutti. A parte con l’Atalanta ce la siamo giocata con tutti, dopo 15 minuti siamo venuti meno, ma in 17 ...

Mediagol : #Sassuolo-#Spal, Marino: 'Sarà una gara dura, pronti a tutto. De Zerbi? Ottimi rapporti, ma da giocatore...'… - bari_times : Spal, Marino: 'De Zerbi destinato ad una big. Esposito? Tornerà all'Inter' - sportli26181512 : #Spal, Marino: 'De Zerbi destinato ad una big. Esposito? Tornerà all'Inter': Il tecnico estense: 'Avere allenatori… - sportface2016 : #Sassuolo - Le parole di De Zerbi alla vigilia di #SassuoloSpal - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Spal? Contro il mio maestro sarà una gara vera': Il tecnico: 'Emozionante ritrovare Marino, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Marino

De Zerbi cambierà gli uomini ma non il modulo ... essere impiegato per incominciare a recuperare la forma fisica. Alfred Gomis (Getty Images) Marino risponderà con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali ...Nel video l’intervista a Roberto de Zerbi, allenatore U.S. Sassuolo Calcio Altro che fastidio da affrontare con le riserve, per il Sassuolo la Coppa Italia è un obiettivo primario. Lo conferma anche m ...