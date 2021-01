Corrado | messa in sicurezza ponti e viadotti | a Pisana ok a Odg

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – “Gli interventi di manutenzione die sottopassi non possono essere piu’ procrastinati, per evitare situazioni di rischio che mettono a repentaglio l’incolumita’ dei cittadini.” “Da qui l’Ordine del Giorno che ho presentato e che, con mia grande soddisfazione, e’ stato votato favorevolmente dal Consiglio regionale. Siamo di fronte a situazioni pericolosissime, come il sottopasso che si trova nel Comune di Pomezia, al Km 29 dellana, soggetto, in caso di piogge stagionali, ad allagamenti importanti al punto da provocare la sommersione pressoche’ integrale dei veicoli che vi transitano, senza che questi abbiano possibilita’ di salvezza.” “Sebbene siano gia’ in corso una serie di progetti che l’Amministrazione comunale ha predisposto in collaborazione con ASTRAL, abbiamo l’urgenza di ulteriori investimenti, ...