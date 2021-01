Clima, nel 2020 nuovo record per il riscaldamento degli oceani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – È stato completato il primo studio sul riscaldamento globale degli oceani con i dati relativi all’anno 2020 elaborato da un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e Enea. Secondo lo studio dal titolo ‘Upper Ocean Temperatures Hit Record High in 2020’, appena pubblicato sulla rivista internazionale Advances in Atmospheric Sciences, “la temperatura media globale dell’oceano nel 2020 è il valore più caldo finora registrato“. Ma non è tutto. L’analisi mostra anche che “i cinque anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015”. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – È stato completato il primo studio sul riscaldamento globale degli oceani con i dati relativi all’anno 2020 elaborato da un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e Enea. Secondo lo studio dal titolo ‘Upper Ocean Temperatures Hit Record High in 2020’, appena pubblicato sulla rivista internazionale Advances in Atmospheric Sciences, “la temperatura media globale dell’oceano nel 2020 è il valore più caldo finora registrato“. Ma non è tutto. L’analisi mostra anche che “i cinque anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015”.

Milano, 13 gen. (askanews) - Esiste un legame tra gli eventi di freddo estremo di questi ultimi mesi e il fenomeno del riscaldamento globale.

