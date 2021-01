Chiellini: “Mi sono sentito come un ragazzino all’esordio. Inter? Partita aperta” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è tornato per la prima volta da titolare dopo gli infortuni. Il difensore ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dei bianconeri sul Genoa: “Il rientro? come un ragazzino all’esordio. Dragusin potrebbe essere quasi mio figlio, ma l’importanza della gara era la stessa. Mancavo da un po’, avevo iniziato bene ma da inizio novembre non ero riuscito a essere mai a disposizione. Per me era importante, questi 60 minuti mi danno fiducia, penso di poter aiutare la squadra nelle prossime settimane. Quando arrivi a una certa età devi cercare di essere più elastico e sciolto. I problemi accumulati nel tempo si sentono, spero di riuscire a dare continuità in allenamento”. La Nazionale: “Il mio obiettivo è allenarmi e giocare con continuità per stare bene a giugno. Intanto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giorgio, capitano della Juventus, è tornato per la prima volta da titolare dopo gli infortuni. Il difensore ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dei bianconeri sul Genoa: “Il rientro?un. Dragusin potrebbe essere quasi mio figlio, ma l’importanza della gara era la stessa. Mancavo da un po’, avevo iniziato bene ma da inizio novembre non ero riuscito a essere mai a disposizione. Per me era importante, questi 60 minuti mi danno fiducia, penso di poter aiutare la squadra nelle prossime settimane. Quando arrivi a una certa età devi cercare di essere più elastico e sciolto. I problemi accumulati nel tempo si sentono, spero di riuscire a dare continuità in allenamento”. La Nazionale: “Il mio obiettivo è allenarmi e giocare con continuità per stare bene a giugno. Intanto ...

