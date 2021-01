Bce, Lagarde vede diradarsi nubi economia e ribadisce flessibilità Pepp (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La presidente della Bce Christine Lagarde vede un "diradarsi" delle nubi che offuscavano le prospettive di ripresa economica e si tiene le mani libere sul futuro della politica monetaria. "Al momento qualunque tipo di inasprimento sarebbe ampiamente ingiustificato", ha detto. Ma intervistata durante il convegno online Reuters Next, ha anche ribadito che non per forza verrà utilizzata l'intera dotazione del programma di acquisti di titoli anticrisi pandemica, il Pepp. Ha anche ribadito la flessibilità che è stata conferita al Pepp fin dalla sua creazione, che significa che è vero anche l'opposto: ove necessario potrebbe essere ulteriormente ricaricato. Lo scorso dicembre la Bce ne ha aumentato la dotazione di altri 500 miliari di euro, portandola a 1.850 miliardi, per ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La presidente della Bce Christineun "" delleche offuscavano le prospettive di ripresa economica e si tiene le mani libere sul futuro della politica monetaria. "Al momento qualunque tipo di inasprimento sarebbe ampiamente ingiustificato", ha detto. Ma intervistata durante il convegno online Reuters Next, ha anche ribadito che non per forza verrà utilizzata l'intera dotazione del programma di acquisti di titoli anticrisi pandemica, il. Ha anche ribadito lache è stata conferita alfin dalla sua creazione, che significa che è vero anche l'opposto: ove necessario potrebbe essere ulteriormente ricaricato. Lo scorso dicembre la Bce ne ha aumentato la dotazione di altri 500 miliari di euro, portandola a 1.850 miliardi, per ...

RaiNews : #Bce, #Lagarde: 'Ripresa dipende da vaccinazioni e rapidità su #RecoveryFund' - FinanciaLounge : #Lagarde: l’#EuroDigitale sarà pronto entro cinque anni e metterà la #sicurezza in primo piano #Bce #criptovalute… - fgareggia : Lagarde contro Bitcoin, è la fine delle criptovalute? - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: Olanda in #lockdown fino a 9 febbraio; #Germania pensa di estendere restrizioni di altre 8-10 settimane; Austria ancora chiu… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: Olanda in #lockdown fino a 9 febbraio; #Germania pensa di estendere restrizioni di altre 8-10 settimane; Austria ancora chiu… -