Artprice by Artmarket.com: nel 2020 New York ha subito un calo del fatturato d'asta del 41%, ma a gennaio 2021 la fiducia è tornata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PARIGI, 13 gennaio 2021



Nel 2020 il marketplace d'arte più importante del mondo è stato l'epicentro dei danni causati dalla pandemia del Covid e il programma delle aste newYorkesi, organizzato alla perfezione, è stato completamente stravolto. Dopo il deficit derivante dalla cancellazione delle aste di maggio, le principali case d'asta sono riuscite a trasferire le vendite online, ma il mercato di fascia alta ha faticato per tutta la seconda parte dell'anno per mettersi al passo. fatturato mensile per le aste di opere d'arte a New York (2019 vs 2020) Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «Il boom delle aste 100% online ha in qualche modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PARIGI, 13/PRNewswire/Nelil marketplace d'arte più importante del mondo è stato l'epicentro dei danni causati dalla pandemia del Covid e il programma delle aste newesi, organizzato alla perfezione, è stato completamente stravolto. Dopo il deficit derivante dalla cancellazione delle aste di maggio, le principali case d'sono riuscite a trasferire le vendite online, ma il mercato di fascia alta ha faticato per tutta la seconda parte dell'anno per mettersi al passo.mensile per le aste di opere d'arte a New(2019 vs) Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di.com e del suo dipartimento: «Il boom delle aste 100% online ha in qualche modo ...

