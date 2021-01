Whatsapp, utenti in fuga: ecco perchè (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Whatsapp, molti utenti hanno deciso di abbandonare la popolare app di messaggistica istantanea a favore di alternative come Telegram e Signal. Entro l’8 febbraio, infatti, per continuare a usare il servizio, gli utenti di Whatsapp devono accettare il nuovo aggiornamento. Whatsapp, cosa prevede l’aggiornamento della privacy Secondo quanto riportano le informazioni fornite dalla stessa azienda nell’informativa sulla privacy, Whatsapp offrirà a clienti e affiliati “informazioni su ordini, transazioni e appuntamenti, notifiche su consegne e spedizioni, aggiornamenti su prodotti, servizi e marketing” che vengono condivisi con “servizi specifici ad aziende e ad altre organizzazioni”. “Per gestire i nostri servizi globali – si legge sul sito dell’azienda – ... Leggi su improntaunika (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati, moltihanno deciso di abbandonare la popolare app di messaggistica istantanea a favore di alternative come Telegram e Signal. Entro l’8 febbraio, infatti, per continuare a usare il servizio, glididevono accettare il nuovo aggiornamento., cosa prevede l’aggiornamento della privacy Secondo quanto riportano le informazioni fornite dalla stessa azienda nell’informativa sulla privacy,offrirà a clienti e affiliati “informazioni su ordini, transazioni e appuntamenti, notifiche su consegne e spedizioni, aggiornamenti su prodotti, servizi e marketing” che vengono condivisi con “servizi specifici ad aziende e ad altre organizzazioni”. “Per gestire i nostri servizi globali – si legge sul sito dell’azienda – ...

