Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)12 GENNAIOORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA CREA CODE IN INGRESSO ADA MONTEROTONDO SCALO SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULL’A12TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO VERSO TARQUINIA. SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA LENTA. SUL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE TRA PRENESTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI IN INGRESSO ATRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST PER LAVORI, CODE AANCHE SUL PONTE DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR DA PARCO DE’ MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE PER LAVORI ...