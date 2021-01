Usa, Jake lo sciamano non mangia in carcere: 'Gli manca il cibo bio' (Di martedì 12 gennaio 2021) Jake Chansley, noto come Jake Angeli, simbolo dell'assalto al Congresso, anche dal carcere continua a far parlare di sé. Sebbene al giudice si sia rifiutato di rispondere. Lo sciamano dell'attacco al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021)Chansley, noto comeAngeli, simbolo dell'assalto al Congresso, anche dalcontinua a far parlare di sé. Sebbene al giudice si sia rifiutato di rispondere. Lodell'attacco al ...

