Ufficiale – Sampdoria | ecco Torregrossa fino al 2025

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tutto come nelle previsioni delle ultime ore. Laacquista Ernestoe fornisce un rinforzo importante all'attacco della squadra di Claudio Ranieri. L'annuncio è arrivato dalla società ligure via social e sui canali ufficiali.Questo il comunicato: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Brescia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto(nato a Caltanissetta il 28 giugno 1992). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economicoal 30 giugno".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1348935605741355010" ITA Sport Press.

